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Врач рассказала о главных признаках дефицита железа

Врач Сережина: слабость и нехватка энергии являются признаками дефицита железа
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Shutterstock/FOTODOM

Первыми признаками дефицита железа являются постоянное чувство слабости, нехватка энергии и невозможность сконцентрироваться на простых задачах. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Это связано с тем, что железо необходимо для работы ферментов, отвечающих за выработку энергии, и его дефицит затрудняет нормальное функционирование организма. Многие пациенты отмечают, что начинают чувствовать себя менее продуктивными, появляется раздражительность и даже апатия», — сказала врач.

По ее словам, на фоне появления этой проблемы могут выпадать волосы, ломаться ногти, появляться морщины и тусклость лица. К ярким признакам эксперт также отнесла заеды в уголках рта, дискомфорт при глотании твердой пищи и голубоватый оттенок белков глаз — симптом так называемых синих склер.

Сережина добавила, что дефицит железа может оказывать влияние и на психику. Так, из-за него появляется тревожность, нарушается сон и могут развиться признаки депрессии. В связи с этим она посоветовала обратиться за медицинской помощью.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого говорил, что постоянная сонливость может быть синдромом хронической усталости, которая возникает у тех, кто много работает и мало отдыхает. К другим причинам сонливости врач отнес недостаток гормонов щитовидной железы или железа.

Ранее врач рассказала, как бороться с дефицитом железа.

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