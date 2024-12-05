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Врач рассказал, на какие болезни может указывать постоянная сонливость

Врач Кондрахин: постоянная сонливость может возникать из-за дефицита железа

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Pexels

Постоянная сонливость может быть синдромом хронической усталости, которая возникает у тех, кто много работает и мало отдыхает. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, такое состояние может также возникать при апноэ, потому что человек не высыпается ночью из-за храпа и нехватки воздуха. К другим причинам сонливости врач отнес недостаток гормонов щитовидной железы или железа.

«Если гормонов не хватает и щитовидная железа плохо работает, никакой энергии нет и хочется спать. <...> Помимо прочего, сонливость может быть признаком анемии, то есть дефицита железа. Мозгу не хватает кислорода, и он начинает перегружаться», — сказал Кондрахин.

Он добавил, что людям с постоянной сонливостью стоит обратиться к врачу.

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе до этого установили, что дневная сонливость и отсутствие энергии могут быть признаками когнитивных нарушений, предшествующих деменции. Все добровольцы на момент начала исследования не страдали деменцией.

Ранее ученые раскрыли биологические причины сонливости человека.

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