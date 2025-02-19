Врач рассказала, как бороться с дефицитом железа

Пересмотр рациона питания поможет бороться с дефицитом железа в организме. Об этом РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К самым богатым источникам железа она отнесла говядину, печень и субпродукты. Кроме того, важно употреблять растительные источники железа — бобовые, шпинат и зелень. По словам врача, иногда для решения проблемы стоит принимать БАДы.

«Если дефицит железа вызван неправильным питанием, то биологически активные добавки могут быть полезными. Однако важно помнить, что они не заменяют полноценное лечение. Если организм не усваивает железо из-за проблем с желудком, например, низкой кислотности, то БАДы окажутся неэффективными. В таких случаях требуется консультация врача, который может назначить специализированные препараты железа, например, липосомальное железо», — сказала Сережина.

Врач подчеркнула, что с приемом препаратов стоит быть осторожными. Она порекомендовала подбирать их на консультации у специалиста.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что одной из главных ошибок при борьбе с анемией является прием препаратов железа без консультации с врачом. Она отметила, что недуг может быть вызван не только дефицитом железа, но и витамина B12, поэтому перед приемом препаратов важно установить точный диагноз.

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