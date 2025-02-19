Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какая диета поможет уменьшить аллергию

Врач Ермакова: диета поможет уменьшить аллергию на продукты
close
Shutterstock

Диетическое питание поможет снизить риск нежелательных реакций организма на те или иные продукты при лечении аллергии. Об этом РИАМО рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Существует два вида диеты. Первый — элиминационная — применяется, если продукт, на который проявляется аллергия, известен, тогда его полностью убирают из рациона. Для этого пациент проходит обследование, в том числе сбор анамнеза и сведений о том, какие продукты вызывают непереносимость», — пояснила врач.

При гипоаллергенной диете исключаются несколько продуктов с высокой аллергенной нагрузкой. Среди них — цитрусовые, орехи, рыба, морепродукты, молоко, яйца, шоколад, грибы, клубника, копчености и алкоголь. Вместо них можно есть отварную говядину, овощные супы, крупы, молочнокислые напитки, печеные яблоки, свежие огурцы и черный чай, уточнила Ермакова.

По ее словам, аллергикам стоит также избегать жареной еды, добавления острых специй и продуктов с консервантами.

Врач-диетолог Алена Капустина до этого говорила, что горький шоколад может спровоцировать аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде зуда, отека гортани и анафилактического шока. Кроме того, горький шоколад может стать причиной бессонницы, беспокойства и учащенного сердцебиения, предупредила врач.

Ранее врач развеял миф о пользе специфической иммунотерапии в борьбе с аллергией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами