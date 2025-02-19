Врач рассказала, какая диета поможет уменьшить аллергию

Диетическое питание поможет снизить риск нежелательных реакций организма на те или иные продукты при лечении аллергии. Об этом РИАМО рассказала врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Существует два вида диеты. Первый — элиминационная — применяется, если продукт, на который проявляется аллергия, известен, тогда его полностью убирают из рациона. Для этого пациент проходит обследование, в том числе сбор анамнеза и сведений о том, какие продукты вызывают непереносимость», — пояснила врач.

При гипоаллергенной диете исключаются несколько продуктов с высокой аллергенной нагрузкой. Среди них — цитрусовые, орехи, рыба, морепродукты, молоко, яйца, шоколад, грибы, клубника, копчености и алкоголь. Вместо них можно есть отварную говядину, овощные супы, крупы, молочнокислые напитки, печеные яблоки, свежие огурцы и черный чай, уточнила Ермакова.

По ее словам, аллергикам стоит также избегать жареной еды, добавления острых специй и продуктов с консервантами.

Врач-диетолог Алена Капустина до этого говорила, что горький шоколад может спровоцировать аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде зуда, отека гортани и анафилактического шока. Кроме того, горький шоколад может стать причиной бессонницы, беспокойства и учащенного сердцебиения, предупредила врач.

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