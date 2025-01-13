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Врач рассказала об опасности горького шоколада для здоровья

Врач Капустина: горький шоколад может вызвать аллергию и бессонницу
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Freepik.com

Горький шоколад может улучшить настроение, снизить артериальное давление и укрепить иммунитет, однако его употребление может и негативно сказаться на здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

По ее словам, у некоторых людей этот продукт может спровоцировать аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде зуда, отека гортани и анафилактического шока. Кроме того, горький шоколад может стать причиной бессонницы, беспокойства и учащенного сердцебиения, предупредила врач.

«Горький шоколад может вызвать проблемы с пищеварением у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника или язвенного колита. Также этот продукт питания содержит сахар и какао, которые могут способствовать развитию кариеса», — добавила Капустина.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья до этого установили, что употребление в пищу темного шоколада снижает риск развития диабета второго типа на 21%. Темный шоколад богат флаванолами, которые могут снижать риск развития диабета, уточнили они.

Ранее врач раскрыла опасность русской версии дубайского шоколада с оливье и икрой.

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