Россиянам рассказали, как нужно просить прибавку к зарплате

Желающим получить прибавку к зарплате важно подготовиться к разговору с начальством, чтобы грамотно выстроить диалог. При правильном подходе добиться желаемого несложно. Начать следует с анализа рынка труда и определения средней зарплаты в конкретном регионе для данной профессии, чтобы владеть этими данными и иметь аргументы в свою пользу, рассказала в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

После оценки ситуации на рынке труда эксперт посоветовала вспомнить все свои профессиональные достижения на месте работы, учесть успешно выполненные задачи и обозначить вклад в развитие компании.

«Приведите конкретные примеры, которыми сможете подтвердить свою эффективность», — рекомендовала Чукина. — «Можете описать дополнительные обязанности, которые взяли на себя за последнее время, если такие имеются».

Подкрепить свои доводы можно отзывами коллег, добавила специалист. Все это, по ее словам, позволяет обрести эмоциональную стабильность и стать увереннее в разговоре с руководителем. Начинать беседу следует с четкого определения своих намерений. Важно показать начальству свою открытость к другим вариантам – например, если будет предложено повысить зарплату немного позже или получить вместо прибавки дополнительные дни отпуска.

Чукина также призвала правильно выбрать момент для разговора – важно, чтобы он не проходил в момент кризиса или напряженного времени для компании. Лучше всего, если недавно был завершен успешный проект. Хорошим временем для таких просьб является также начало и конец года, так как в это время обычно формируется бюджет. Саму беседу следует вести в спокойном и уверенном тоне, заключила эксперт.

Напомним, также специалисты советуютобращать внимание работодателей на свои достижения при просьбе о прибавке к зарплате. По их мнению, как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда, а также важно регулярно обновлять резюме и выставлять его на сайтах по поиску работы.

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