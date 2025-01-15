Финансист рассказал, как просить о прибавке к зарплате

Финансист Полещук призвал просить о прибавке к зарплате с учетом достижений

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук призвал работников обращать внимание работодателей на свои достижения при просьбе о прибавке к зарплате. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда. Для этого поищите вакансии, схожие с вашей должностью, и посмотрите, какие зарплаты по ним обещают», — посоветовал специалист.

Также Полещук призвал работников не забывать обновлять резюме и выставлять его на сайтах по поиску работы, чтобы, в том числе при получении оффера с более высокой заработной платой, добиться от начальства повышения зарплаты, используя предложение конкурентов в качестве аргумента.

«По итогу вы ничего не потеряете — вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам», — пояснил Полещук.

До этого сообщалось, что в 2025 году в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%.

Ранее говорилось, что инфляция в 2025 году снизится до 5-6%.