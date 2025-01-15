Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказал, как просить о прибавке к зарплате

Финансист Полещук призвал просить о прибавке к зарплате с учетом достижений
close
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук призвал работников обращать внимание работодателей на свои достижения при просьбе о прибавке к зарплате. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Как минимум раз в год стоит оценивать и актуализировать свою стоимость на рынке труда. Для этого поищите вакансии, схожие с вашей должностью, и посмотрите, какие зарплаты по ним обещают», — посоветовал специалист.

Также Полещук призвал работников не забывать обновлять резюме и выставлять его на сайтах по поиску работы, чтобы, в том числе при получении оффера с более высокой заработной платой, добиться от начальства повышения зарплаты, используя предложение конкурентов в качестве аргумента.

«По итогу вы ничего не потеряете — вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам», — пояснил Полещук.

До этого сообщалось, что в 2025 году в России темпы роста зарплат замедлятся до 2-4%.

Ранее говорилось, что инфляция в 2025 году снизится до 5-6%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами