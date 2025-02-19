Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту истязания девочки плойкой в Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как мать обожгла дочь плойкой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с девочкой из Петербурга, которую, по ее словам, мать обожгла плойкой. Об этом ведомство сообщает в официальном Telegram-канале.

Руководитель СК потребовал возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, 15-летняя школьница обратилась в больницу с ожогами первой и второй степени и рассказала, что мать зажала ей кисти рук плойкой для волос.

При этом, по словам девушки, родительница и раньше проявляла к ней агрессию. Например, недавно школьница учила с восьмилетним братом стихотворение, но он не смог его выучить, поэтому мать несколько раз ударила подростка головой о стену.

Семья живет в коммунальной квартире, из восьми комнат занимает две. Как сообщила сама девушка, вторая комната захламлена, поэтому они живут в одной.

Ранее на Камчатке мать сдала детей в интернат и получала на них пособия.