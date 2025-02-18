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В Петербурге мать зажимала дочери пальцы в плойке и била головой о стену

В Петербурге школьница обвинила мать в избиении из-за домашнего задания брата
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге попавшая в больницу девушка рассказала о том, как ее истязала мать. Об этом сообщает «Фонтанка».

На кистях рук у 15-летней школьницы медики заметили ожоги первой и второй степени. По словам самой пострадавшей, в воскресенье мать зажала ее руки в плойке для волос, но девушка не стала обращаться в полицию, так как не хотела портить настроение брату-имениннику. После инцидента девушка ушла к подруге, ее матери рассказала, что обожглась кипятком.

Как рассказал подросток, это не первый подобный случай. Так, за несколько дней до получения ожогов родительница ударила ее несколько раз головой о стену из-за того, что восьмилетний брат не выучил стихотворение. Домашнее задание с ребенком делает пострадавшая.

«По ее словам, если уроки не сделаны до 11 часов вечера, то дети лишаются ужина, а завтрак в семье не предусмотрен», – сообщается в публикации.
Девушка планировала уйти из дома.

Известно, что семья живет в коммунальной квартире на восемь комнат, из которых занимает две. Однако, как утверждает девушка, одна из них завалена хламом.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Школьница находится в соцучреждении.

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