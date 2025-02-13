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Россиянка сдала троих детей в интернат и год жила на пособия

На Камчатке мать сдала детей в интернат и получала на них пособия
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Петропавловска-Камчатского стала фигуранткой уголовного дела за присвоение детских пособий. Об этом сообщает «Камчатка Информ».

Многодетная мать была лишена родительских прав на троих детей, несовершеннолетние были переданы в детский дом. В течение года женщина продолжала получать детские пособия по национальному проекту «Демография», присвоив себе более 700 тысяч рублей.

Деньги подозреваемая тратила на личные нужды. В отношении многодетной матери возбуждено уголовное дело, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительница Татарстана более года издевалась над малолетними сыновьями своего сожителя и получила условный срок. Женщина унижала детей и кормила их непригодными продуктами. Мачеха запугала мальчиков, они боялись рассказывать отцу о происходящем. В июле 2024 года по ее настоянию братьев сдали в социальный приют, психологи обратили внимание на состояние детей, в итоге мальчики признались, что мачеха истязала их.

Ранее в Бурятии женщина взяла под опеку сироту и присвоила себе его деньги.

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