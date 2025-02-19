Стало известно, как большинство россиян будут отмечать Масленицу в 2025 году

RT: каждый второй россиянин будет отмечать Масленицу в 2025 году

Многие россияне в этом году планируют отмечать Масленицу – об этом сообщил каждый второй участник соответствующего опроса (47%). Самой распространенной традицией они назвали приготовление блинов (80%), цитирует RT результаты исследования.

Среди любителей Масленицы больше всего людей в возрасте до 24 лет (53%) и старше 65 лет (52%). 26% респондентов признались, что отметят праздник, если у них будет настроение. Вообще не планируют праздновать только 18% опрошенных.

Помимо приготовления блинов, распространенными традициями россиян стали просьба о прощении в Прощеное воскресенье (39%) и сжигание чучела зимы (35%). Каждый четвертый респондент рассказал, что старается ходить на ярмарки и разные гуляния с развлечениями, еще 18% предпочитают ходить в гости, а 15% — принимать гостей.

Интересно, что молодежь зачастую отказывается от домашних дел в честь праздника, а также посещает концерты.

Блины большинство россиян готовят по семейному рецепту (49%). Еще 27% опрошенных рассказали, что делают это без каких-либо рецептов «на глаз». В интернете рецепты изучают 14% россиян, в основном им от 25 до 34 лет, говорится в исследовании компании «Авито».

Напомним, также специалисты выяснили, что более половины россиян планируют на продукты для Масленицы потратить от 1000 до 3000 рублей. От 3000 до 5000 рублей отложили на эти цели 22% россиян, и только 10% готовы накрыть стол на сумму, превышающую 5000 рублей. Причем 39% опрошенных рассказали, что в целях экономии планируют покупать продукты по скидкам.

Россиян ранее предупредили о резком подорожании блинов к Масленице.