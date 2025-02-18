Россиян предупредили о резком подорожании блинов к Масленице

Экономист Ильяшенко: порция из 18-20 блинов к Масленице за год подорожала на 30%

Порция из 18-20 блинов к Масленице обойдется в 122 рубля в 2025 году (+30% к 2024 году), оценила для «Газеты.Ru» доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Сложно представить Масленицу без традиционного блюда. Возьмем проверенный рецепт тонких блинов. Для приготовления порции из 18-20 блинов понадобится пол-литра молока, 170 гр. пшеничной муки, 3 яйца, 50 мл подсолнечного масла, 20 гр. сахара, 3 гр. соли и еще 20 гр. сливочного масла для смазывания блинов. И если состав рецепта не меняется годами, то в отношении цен на ингредиенты в розничных магазинах такого сказать нельзя. Подорожание коснулось абсолютно всех компонентов и составило от 8% до 44%. В итоге порция традиционного угощения из 18-20 блинов обойдется покупателю в 122 рубля, что на 30% дороже, чем на Масленицу в 2024 году», — сказала Ильяшенко.

Ильяшенко уточнила, что на покупку молока для порции блинов россияне потратят 46 рублей (подорожание +20% по сравнению с Масленицей-2024), мука обойдется в 9 рублей (подорожание +8%), яйца – 35 рублей (на 40% дороже), подсолнечное масло – 8 рублей (прибавило 36%), сливочное масло – 24 рубля (рекордная прибавка на 44%). Несмотря на то, что на сахар и соль в себестоимости порции блинов приходится всего 1,6 рубля, за год килограмм сахара подорожал на 16%, а соль на 13%.

Экономист добавила, что дороже всего обойдутся блины с красной икрой, цены на которую, несмотря на некоторый откат в начале этого года, в целом выросли на 50% и превысили 9,2 тыс. рублей за кг.

«Более бюджетный вариант – блины со сметаной или сладкими начинками, вареньем или медом, но и тут не обошлось без роста цен. Сметана подорожала на 21%, мед – на 14%, варенье, джем и повидло – на 6%, — заключила экономист.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля достигла 10%.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку в 21% из-за высокой инфляции и замедления кредитной активности.