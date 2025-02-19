Россияне будут экономить при подготовке к Масленице

Большинство россиян (62%) планирует провести Масленицу дома с семьей или друзьями, некоторые (27%) собираются принять участие в городских гуляниях. От празднования отказались лишь 8% опрошенных. Это показало исследование сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины хотят уложиться в бюджет от 1000 до 3000 рублей на продукты для праздничного стола. 17% планируют потратить менее 1000 рублей, 22% — от 3000 до 5000 рублей, и лишь 10% готовы отдать более 5000 рублей. Для экономии 39% респондентов будут покупать продукты в магазинах по скидкам, 27% — воспользуются кешбэк-сервисами и программами лояльности. Лишь 16% не планируют сокращать траты вовсе.

Половина опрошенных интересуется новыми масленичными кулинарными трендами, а треть считает, что следовать им необязательно и отдают предпочтение приготовлению традиционных блинов. Интересно, что только 17% респондентов имеют устоявшиеся семейные традиции, связанные с приготовлением особенных масленичных блюд.

Больше 40% опрошенных хотят видеть за праздничным столом большое разнообразие блинов и начинок. Среди популярных начинок: творог (60%), мясо (51%), ветчина и сыр (33%), икра (36%), масло (32%), сгущенка (52%) и сметана (58%). Блины без начинки предпочитают лишь 19% опрошенных.

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