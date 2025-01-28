Врач назвала главные ошибки при борьбе с анемией

Одной из главных ошибок при борьбе с анемией является прием препаратов железа без консультации с врачом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она отметила, что недуг может быть вызван не только дефицитом железа, но и витамина B12, поэтому перед приемом препаратов важно установить точный диагноз. Помимо этого, биологически активные добавки не помогут решить вопрос с сильным дефицитом элемента, подчеркнула врач.

«Элемент не усваивается в сочетании с кофе и молоком. Если вы выпили таблетку и запили ее этими напитками, считайте, что препарат не приняли. Железо «проскочит» дальше», — продолжила Ярцева.

К ошибкам она также отнесла попытку восполнить нехватку железа с помощью продуктов питания, потому что в них содержится не так много этого элемента.

Ученые из китайского исследовательского центра Novartis Institute of BioMedical Research в составе научного коллектива до этого усовершенствовали формулу препарата dWIZ-1 и установили, что он эффективен в лечении серповидной анемии.

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