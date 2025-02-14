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Названы главные признаки проблем с щитовидной железой

Врач Чернышова: слабость может быть признаком проблем с щитовидной железой
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Shutterstock

Слабость или повышенная активность могут быть признаками наличия проблем с щитовидной железой. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она уточнила, что работа этого органа влияет на самочувствие, работоспособность и вес человека.

«При снижении функции щитовидной железы, гипотиреозе, человек все время жалуется на хроническую усталость: он проснулся и уже устал, все время хочется сидеть и лежать. При этом вес набирается просто из ниоткуда, несмотря на неизменное питание. Также может быть все время холодно, зябко», — предупредила Чернышова.

В случае гиперфункции органа у человека наблюдается излишняя активность, тревожность и суетливость. Кроме того, для такого недуга характерны перепады настроения, снижение веса.

Еще одно заболевание — подострый тиреоидит, при нем появляются слабость, боль в области шеи и повышение температуры. Во всех случаях врач порекомендовала как можно скорее обратиться к врачу.

Исследователи из Рурского университета в Бохуме до этого установили, что заболевания щитовидной железы способны повысить риск серьезных проблем с сердцем, таких как аритмии.

Ранее сообщалось, что новая терапия помогла трети пациентов с неизлечимым раком щитовидной железы.

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