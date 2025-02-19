Врач предупредил об опасности популярных в России «ветряночных вечеринок»

Дети могут тяжело переносить ветряную оспу, поэтому намеренно заражать их вирусом может быть опасно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя популярность «ветряночных вечеринок», в ходе которых россияне пытаются специально заразить своих детей ветряной оспой от заболевшего.

Врач уточнил, что ветрянку вызывает вирус герпеса III типа, который может стать причиной развития энцефалита — воспаления головного мозга.

«Даже после того, как ветрянка закончилась, вирус герпеса остается в организме на всю оставшуюся жизнь. И спустя годы, иногда даже десятилетия, может проявиться развитием опоясывающего лишая. И это уже серьезная проблема, с которой нужно будет лечиться не только у инфекциониста, но и у невролога», — предупредил Вознесенский.

Чтобы не допустить таких последствий, он порекомендовал вакцинировать детей. По его словам, подобные «вечеринки» можно назвать «определенным анахронизмом».

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого говорила, что повторное заболевание ветрянкой возможно, хотя в 97% случаев иммунитет после перенесенной болезни устойчив.

Ранее врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой».