Врач раскрыла, можно ли повторно заболеть ветрянкой

Повторное заболевание ветрянкой возможно, хотя в 97% случаев иммунитет после перенесенной болезни устойчив. Об этом в беседе с РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Однако вирус варицелла-зостер остается в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40–50 лет, может активироваться, вызывая опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. В редких случаях, при недостаточном количестве антител, возможен и повторный случай заболевания», — отметила специалист.

Она добавила, что при повторной ветрянке могут возникнуть осложнения, особенно у взрослых.

До этого врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, так как она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии.

Ранее врачи объяснили, как защитить ребенка от ветрянки.