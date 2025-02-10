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Врач раскрыла, можно ли повторно заболеть ветрянкой

Врач Морозова: случаи повторного заболевания ветрянкой достаточно редки
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Повторное заболевание ветрянкой возможно, хотя в 97% случаев иммунитет после перенесенной болезни устойчив. Об этом в беседе с РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

«Однако вирус варицелла-зостер остается в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40–50 лет, может активироваться, вызывая опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. В редких случаях, при недостаточном количестве антител, возможен и повторный случай заболевания», — отметила специалист.

Она добавила, что при повторной ветрянке могут возникнуть осложнения, особенно у взрослых.

До этого врач-педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что детей не нужно специально заражать ветрянкой, так как она может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии.

Ранее врачи объяснили, как защитить ребенка от ветрянки.

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