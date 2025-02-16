Стая бродячих собак едва не растерзала мужчину в Воронежской области

В Семилуках агрессивные псы набросились на мужчину и порвали на нем одежду. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Молодой мужчина возвращался домой с тренировки и заметил стаю бродячих собак, он не обратил на животных внимания и продолжил путь. Три собаки напали на него, разодрали на прохожем одежду и искусали.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, медики обработали ему раны и отпустили на амбулаторное лечение. Обратился ли мужчина в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Хакасии полицейский спас мальчика от стаи бродячих собак. Псы набросились на ребенка по дороге в школу. Местные жители вызвали полицию, прибывший на место участковый сумел отогнать животных, ему пришлось применить табельное оружие, чтобы разогнать агрессивных собак. Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Калининграде собаки напали на 18-летнюю девушку.