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Россияне ответили, сталкивались ли они с травлей в школе

«КП»: 27% россиян сталкивались с травлей в школе
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Shutterstock

Почти треть (30%) россиян никогда не сталкивались с травлей в школе, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,1 тыс. человек.

Они уточнили, что их окружение всегда было приятным и дружелюбным. При этом 27% опрошенных признались, что их травили и дразнили одноклассники.

«Помню, в 80-е я одна на совете класса проголосовала против председателя совета отряда, и травили меня тогда знатно: били, дергали за волосы, темную делали, плевали, обзывали», — рассказала участница опроса.

25% респондентов ответили, что видели, как одноклассники травили сверстников, 4% сами обижали их. 10% опрошенных сообщили, что в детстве у них не было таких проблем, однако, с буллингом столкнулись их дети или внуки.

«Моего внука так травили в школе, что пришлось переходить в другую, зато он сейчас ездит с удовольствием на занятия. Тут совсем другое отношение к этой проблеме. Многое зависит от учителей, которые просто закрывают глаза на эти проблемы в старой школе», — сказала участница опроса.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

16 февраля директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская сообщила, что российское Минпросвещения вместе с депутатами Госдумы работает над инициативами, которые помогут пресечь травлю в школах.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить детям менять имя без участия родителей.

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