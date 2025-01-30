Депутаты Госдумы предложили разрешить детям менять имя без участия родителей

Депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы защитить их от буллинга. Об этом сообщил Telegram-каналу SHOT вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.
По его словам, в последнее время взрослые часто дают своим детям экзотические имена, что нередко становится причиной травли в подростковой среде. Из-за буллинга дети с необычными именами сильно нервничают или вовсе отказываются посещать школу, добавил парламентарий.
Инициативу авторы направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Даванков считает, что законопроект поможет снизить уровень травли среди детей.
Травля среди учеников — актуальная проблема для российских школ, однако ни родители, ни учителя зачастую не понимают, что с этим делать. На проблему обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии. «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.
Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.