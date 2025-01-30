Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутаты Госдумы предложили разрешить детям менять имя без участия родителей

Даванков предложил разрешить детям самим менять имена для защиты от буллинга
close
Shutterstock

Депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы защитить их от буллинга. Об этом сообщил Telegram-каналу SHOT вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

По его словам, в последнее время взрослые часто дают своим детям экзотические имена, что нередко становится причиной травли в подростковой среде. Из-за буллинга дети с необычными именами сильно нервничают или вовсе отказываются посещать школу, добавил парламентарий.

Инициативу авторы направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Даванков считает, что законопроект поможет снизить уровень травли среди детей.

Травля среди учеников — актуальная проблема для российских школ, однако ни родители, ни учителя зачастую не понимают, что с этим делать. На проблему обратили внимание в Государственной думе, где готовится законопроект по противодействию подростковой агрессии. «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.

Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами