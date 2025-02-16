В Минпросвещения составили чек-лист об ответственности за травлю в школах

В Минпросвещения сообщили об инициативах по борьбе с травлей в школах

Российское Минпросвещения вместе с депутатами Госдумы работает над инициативами, которые помогут пресечь травлю в школах. Об этом сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская на третьем заседании Всероссийского родительского комитета, передает ТАСС.

«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на... пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей», — сказала глава департамента.

Она добавила, что любые проявления агрессии в образовательной сфере должны останавливаться.

«Мы совместно с Саратовской государственной юридической академией подготовили такой чек-лист по мерам правовой ответственности, связанной с травлей. <...> Я думаю, что он окажется полезен как каждому родителю, так и каждому ребенку, который может в этой ситуации оказаться задействованным», — заявила Фальковская.

13 февраля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в туалете престижной школы Санкт-Петербурга три 13-летних учащихся надругались над сверстником. Когда шестиклассник зашел туда, за ним последовали трое одноклассников, которые заперли дверь. В туалете они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры. Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Они начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет.

15 февраля депутат от фракции ЛДПР и член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что трех «извергов» до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует. По словам Кулиевой, родители других учащихся вне себя из-за случившегося и боятся за детей. Депутат пообещала направить запросы в СК и Генпрокуратуру, а также организовать должностные проверки, чтобы привлечь к ответственности по всей строгости закона всех причастных к произошедшему.

Ранее советница мэра Кызыла заявила, что изнасилованная тремя подростками девочка виновата сама.