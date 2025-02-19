Стали известны подробности пребывания Винника в американской тюрьме

Освобожденный сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник во время пребывания в американской тюрьме учил заключенных русскому языку. Об этом в интервью News.ru рассказала его мать Вера Винник.

По ее словам, сын часто рассказывает о жизни в заключении и упоминает о том, что к нему хорошо относились, когда слышали, что он русский.

«Александр в американской тюрьме учил всех русскому языку», — заявила Винник.

Она добавила, что переживала за то, что ее сына «загнобят», но страхи не подтвердились. Винник отметила, что Александр уравновешенный, спокойный и никому не желает зла.

До этого Винник заявил, что США нарушили в его отношении международные правила и законы. Против него было выдвинуто 20 обвинений, по 19 он был оправдан. Он отметил, что его обвиняли его в отмывании $4 или $9 млрд. Винник рассказал, что в свободное время перечитал «Войну и мир», всего Достоевского, большинство российских классиков, а также занимался спортом.

Об освобождении Винника в рамках обмена заключенными стало известно 12 февраля.

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