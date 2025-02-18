Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник дал первое интервью

На телеканале «Известия» вышло интервью с вернувшимся из США Винником

Освобожденный из американской тюрьмы с сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник считает, что США нарушили в его отношении международные правила и законы. Против него было выдвинуто 20 обвинений, по 19 он был оправдан. Об этом программист заявил в интервью «Известиям».

Программист, который провел в заключении почти восемь лет, заявил, что его обвиняли его в отмывании $4 или $9 млрд.

«Но ущерба не было, и потерпевших также не было», — заявил Винник, уточнив, что в обвинениях отсутствовали свидетельские показания.

Порядки в американской тюрьме он назвал суровыми.

«Подъем обычно в 5 утра, в 6 по выходным. В 9 утра я шел на работу в прачечную, работал до 13:00, после — небольшой перерыв. В 15:30–16:00 — ужин и дальше свободное время», — рассказал программист.

По его словам, в свободное время он перечитал «Войну и мир», всего Достоевского, большинство российских классиков, а также занимался спортом.

Сил ему придавала вера, мечты и мысли о Родине, признался Винник.

Напомним, Александра Винника арестовали в 2017 году в Греции, где он находился на отдыхе с семьей. Арест произошел по запросу США. Вашингтон обвинял его в осуществлении криптовалютных махинаций, отмывании денег и других преступлениях.

В 2020 году Винника экстрадировали во Францию, где приговорили к пяти годам тюрьмы по подозрениям в вымогательстве, хищении данных и отмывании денег через биржу.

В 2022 году Винника экстрадировали в США, там ему грозило пожизненное заключение.

В сентябре 2022 года адвокат Винника Фредерик Бело обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой заняться обменом россиянина.

Об освобождении Винника в рамках обмена заключенными стало известно 12 февраля.