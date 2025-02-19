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Россиянам напомнили о переносе выходных 23 февраля и 8 марта на другие месяцы

Роструд: выходные с 23 февраля и 8 марта перенесут на май и июнь
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Depositphotos

Россияне в этом году останутся без длинных выходных в феврале и марте из-за того, что День защитника отечества выпадает на воскресенье, а Международный женский день, отмечаемый 8 марта, — на субботу. Об этом напомнила пресс-служба Роструда.

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то его должны перенести на ближайший рабочий. Но в этом году решили поступить иначе: 23 февраля перенесут на 8 мая, а вместо 8 марта россияне отдохнут 13 июня. При этом работающие в указанные выходные дни должны получить оплату в двойном размере.

В начале февраля в Государственной думе разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе. Депутаты от ЛДПР предложили сократить рабочий день или смену накануне выходных дней на один час. Авторы инициативы считают, что мера поможет повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, увеличить производительность и в целом эффективность труда.

Ранее в Госдуме рассказали, кому положен сокращенный рабочий день.

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