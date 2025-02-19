В Кургане не отменили школьные занятия из-за мороза

Ura.ru: в Кургане морозы не стали причиной отмены занятий в школах

В Кургане не стали отменять уроки в школах из-за морозов в -23°C при скорости ветра 1 м/с. Об этом сообщает Ura.ru.

Школьные занятия для учащихся первых и вторых классов могли отменить при температуре воздуха -27°C без ветра, а также при -25…-26°C при ветре более 5 м/с, отмечается в публикации.

Старшеклассники могли остаться дома в ветреную погоду при температуре воздуха -30°C и ниже.

Утром 19 февраля в городе ожидалось -26°C.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в регионах центра и юга европейской части России, а также в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Северо-Кавказских республиках температура опустится ниже нормы на 5-9°C.

Накануне Вильфанд рассказал, что январь 2025 года стал аномально теплым для значительной части России. По словам синоптика, по среднемесячной температуре на территории всей России январь занял четвертое место в истории метеонаблюдений (с 1891 года), уступив январю 2007 года.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.