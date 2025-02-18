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Январь 2025 года занял 4-е место в ранге самых теплых на территори РФ

Январь 2025 года на всей территории России занял 4-е место в числе самых теплых
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Январь 2025 года стал аномально теплым для значительной части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, по среднемесячной температуре на территории всей России январь занял четвертое место в истории метеонаблюдений (с 1891 года), уступив январю 2007 года. Однако на европейской территории страны январь 2025 года побил все температурные рекорды, став самым теплым за всю историю наблюдений.

Вильфанд также отметил, что январь этого года занял первое место по средней температуре в северном полушарии. Хотя на азиатской части России температура была также выше средних значений, она все же заняла лишь седьмое место в историческом рейтинге. Отдельно он выделил Центральный федеральный округ и Москву, где январь 2025 года стал самым теплым за весь период наблюдений.

Накануне руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов сообщил, что февраль в Москве станет самым холодным месяцем текущей зимы, до конца недели с 17 февраля в столице ожидается температура воздуха ниже климатической нормы.

Ранее жителей четырех округов РФ предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни.

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