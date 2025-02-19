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Роструд напомнил, что сокращенной рабочей недели из-за празднования 23 февраля не будет

Роструд: рабочая неделя не станет меньше в связи с празднованием 23 февраля
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Olya Detry/Shutterstock/FOTODOM

Рабочая неделя в России не сократится из-за празднования Дня защитника Отечества. Об этом, ссылаясь на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), сообщает ТАСС.

В Роструде пояснили, что в 2025 году 23 февраля приходится на воскресенье. Если выходной и нерабочий праздничный дни совпадают, то обычно выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Но в нынешнем году правительство РФ перенесло выходной на 8 мая. Это позволит увеличить продолжительность отдыха на майских праздниках.

9 февраля сообщалось, что в Государственной думе разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе. Депутаты от Либерально-демократической партии предлагают сократить рабочий день или смену накануне выходных дней на один час. Они считают, что эта мера поможет повысить качество жизни работников, сохранить их здоровье, увеличить производительность и в целом эффективность труда.

Ранее россиянам рассказали о востребованных профессиях в праздники.

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