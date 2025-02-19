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На Сахалине задержали обвиняемых в похищении человека

СК сообщил о задержании трех жителей Сахалина, обвиняемых в похищении человека
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Максим Блинов/РИА Новости

В Сахалинской области задержаны трое жителей региона, обвиняемые в похищении человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

16 февраля трое фигурантов ударили потерпевшего металлической трубой по голове, в результате чего он потерял сознание. Затем они затолкали мужчину в автомобиль и увезли за город, где и оставили, отметили в ведомстве. Впоследствии обвиняемых задержали.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, предусмотренное пунктами «а», «в» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для здоровья»). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Накануне сообщалось, что во Владимире местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении 15-летнего сына неизвестными. Он рассказал, что злоумышленники связались с ним и потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск преступников.

Ранее в Кузбассе мужчину избили и похитили, чтобы он забрал заявление об угоне машины.

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