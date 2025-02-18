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В Кузбассе мужчину избили и похитили, чтобы он забрал заявление об угоне машины

В Кузбассе двоих человек задержали за похищение мужчины из-за заявления об угоне
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Shutterstock

В Кузбассе двоих жителей Прокопьевска, один из которых несовершеннолетний, подозревают в похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

За некоторое время до инцидента пострадавший обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Чтобы заставить мужчину забрать заявление, предполагаемый подросток-угонщик предложил другу «переубедить» мужчину.

Для этого молодые люди подъехали к дому мужчины, избили его руками и твердыми предметами, после чего бросили в багажник и увезли в лес. Там они продолжили наносить травмы пострадавшему.

«После того, как мужчина согласился выполнить их требование, фигуранты отвезли его обратно домой», – сообщается в публикации.

Во время избиения пострадавший получил травму грудной клетки, это оценили как тяжкий вред здоровью.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело, фигуранты сотрудничают со следствием. Сейчас сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Дело об угоне машины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее внук угнал и разбил об забор машину бабушки-таксистки в Белгородской области.

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