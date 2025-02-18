В российском регионе неизвестные похитили школьника и требуют за него выкуп

Во Владимире местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о похищении 15-летнего сына неизвестными. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мужчина подал заявление о похищении ребенка 17 февраля. Также он рассказал, что злоумышленники связались с ним и потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» УК РФ.

Полиция ведет розыск преступников.

До этого в Челябинске осудили троих местных жителей, которые похитили девушку. Злоумышленники заранее спланировали преступление: они подкараулили 22-летнюю девушку у ее дома, затолкали в автомобиль, забрали вещи, а после удерживали против ее воли, издевались над ней. Преступники связались с мужем потерпевшей и требовали с него выкуп за освобождение супруги в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Курганинске неизвестная пыталась похитить чужого ребенка из машины.