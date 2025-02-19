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В Латвии хотят разрешить полиции нейтрализацию беспилотников

Латвийская полиция может получить право на нейтрализацию беспилотников
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Gleb Garanich/Reuters

Полиция Латвии получит право на нейтрализацию летательных, плавающих и наземных дронов. Об этом сообщает портал латвийского гостелерадио LSM.

Поправки к закону о полиции, одобренные комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламента Латвии, позволят стражам порядка нейтрализовывать беспилотные аппараты в воздухе, воде и на суше, если эти устройства угрожают жизни и здоровью людей, безопасности объектов критической инфраструктуры, или же они используются для совершения преступлений.

Первоначально парламент планировал наделить полицейских лишь правом перехватывать дроны. Согласно текущему законодательству Латвии уничтожать беспилотники могут только военнослужащие и пограничники.

17 февраля в Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства двумя беспилотниками.

13 февраля МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов. Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета. При этом посол заявил, что обвинения в принадлежности России к произошедшему не имеют оснований.

Ранее в Финляндии зафиксировали несанкционированные полеты беспилотников.

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