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В Москве прошла самая холодная ночь с начала года

Синоптик Тишковец: ночью 12 февраля в Москве температура опускалась до -9,3°
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Температура воздуха в ночь на 12 февраля опускалась до -9,3°C, в области столбики термометров достигли отметки -10°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В столице нашей родины минувшая ночь стала самой морозной с начала года. На главной московской метеостанции ВДНХ к 06:00 утра минимальный термометр показал -8,7°C. В Тушино было -9,3°C, в Строгино -8,8°C», — заявил он.

По словам синоптика, самая низкая температура была зафиксирована в Сергиевом Посаде. Тишковец отметил, что на данный момент показатели температуры в столице достигли отметки -8,4°C. Атмосферное давление составляет 763,1 мм ртутного столба. Ветер ожидается северо-западный, влажность составляет 88%, видимость — 11 км.

До этого Тишковец сообщал, что в конце февраля Москву накроет снегопад, а температура воздуха опустится до -14°C. По его словам, февраль «отработает» снегопадами за «провальную» зиму, что порадует москвичей, желающих продлить лыжный сезон.

Ранее жителям одного из регионов РФ пообещали температуру воздуха на 26°C выше нормы.

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