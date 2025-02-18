Отчим мальчика, организовавшего надругательство в туалете школы, был лидером Казанской ОПГ

Отчим шестиклассника, который устроил надругательство в туалете школы в Петербурге, был лидером Казанской ОПГ. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Отчим школьника ранее состоял в Казанской ОПГ и был ее лидером. В 1990-е годы он занимался вымогательством крупных сумм, а в 1995 году мужчина получил огнестрельное ранение в ходе бандитских разборок. В этом же году его задержали по уголовному делу, которое содержало восемь преступных эпизодов.

Инцидент произошел в престижной школе, которая расположена в Московском районе. Шестиклассник зашел в туалет, и за ним зашли трое его одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры.

Депутат от фракции ЛДПР и член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева в комментарии «Газете.Ru» назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, которые систематически унижали своего сверстника и надругались над ним. По ее словам, родители других учащихся вне себя из-за случившегося и боятся за детей.

Ранее юрист раскрыл, что ждет петербургских школьников, надругавшихся над сверстником.