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Юрист раскрыл, что ждет петербургских школьников, надругавшихся над сверстником

Юрист Назаров: школьников из СПБ ждет учет за надругательство над сверстником
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Петербургские подростки, которые надругались над одноклассником в туалете, будут поставлены на учет в подразделении полиции по делам несовершеннолетних, больше им ничего не грозит. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил бывший следователь, адвокат Денис Назаров.

«Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет, и с этим ничего нельзя сделать. На момент совершения надругательства подросткам было по 13 лет. Точка», — сказал юрист.

Он добавил, что судебный процесс по данному делу будет проходить в рамках гражданского судопроизводства.

13 февраля Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Петербурге трое 13-летних учащихся надругались над одноклассником в школьном туалете.

Инцидент произошел в престижной школе, которая расположена в Московском районе. Шестиклассник зашел в туалет, следом за ним зашли трое его одноклассников, которые заперли дверь. Там они надругались над ребенком и сняли все произошедшее на видео, а затем рассказали об этом другим школьникам, распространив кадры.

Позже отец пострадавшего мальчика обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка начали проверку по статье о насильственных действиях сексуального характера, однако ответственность по ней наступает лишь с 14 лет. Отмечается, что участники инцидента воспитываются в обеспеченных семьях и не состояли на учете.

Ранее в Петербурге директора фирмы задержали за изнасилование школьниц в офисе.

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