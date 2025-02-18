В России предложили ввести единый платежный документ за ЖКУ

Глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что его ведомство считает целесообразным ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующее заявление он сделал на заседании комитета Государственной думы по ЖКХ, сообщает ТАСС.

«Должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров (с ресурсоснабжающими компаниями. — «Газета.Ru»)», — сказал министр.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук пояснил в беседе с агентством, что сейчас в некоторых регионах собственники жилья получают несколько различных квитанций, в том числе отдельные счета за капитальный ремонт, электроэнергию и другие услуги. Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для граждан. Однако министерство сталкивается со следующей проблемой: квитанции по капремонту приходят на квартиру, а за коммунальные и жилищные услуги – персонально на собственника, отметил Склянчук.

В январе на сайте mos.ru сообщили, что москвичи получат возможность отказаться от бумажных квитанций на оплату ЖКХ и совершать платежи только в электронном формате.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.