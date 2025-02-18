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В 2024 году онкологические заболевания выявили у более 600 тысяч россиян

Голикова: в 2024 году онкологические заболевания выявили у 630 тысяч россиян
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РИА «Новости»

В 2024 году онкологические заболевания были диагностированы у 630 тысяч россиян, из которых 375 тысяч находятся на ранних стадиях. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным и правительством, передает ТАСС.

«В этом году выявлено более 630 тысяч случаев онкологии. Примечательно, что 60% из них находятся на ранних стадиях. Мы наблюдаем аналогичную динамику и по другим заболеваниям. Эти цифры означают сотни тысяч спасенных жизней», — отметила она.

16 февраля онколог Скандинавского Центра Здоровья Евгений Гордеев заявил, что рак может возникать из-за генетики, образа жизни и внешних факторов. Но есть и менее очевидные риски. По его словам, регулярное потребление подслащенных изделий или промышленных концентратов способно усиливать воспалительные реакции, провоцирующие злокачественные опухоли. Жареная или копченая пища содержит канцерогенные ингредиенты, одновременно нарушая метаболизм. Кроме того, синтетические консерванты вместе с усилителями вкуса нередко оказывают неблагоприятное влияние на клетки.

Ранее россиянам рассказали, какие обследования помогут выявить рак желудка.

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