Названы неожиданные факторы, повышающие риск рака

Рак может возникать из-за генетики, образа жизни и внешних факторов. Но есть и менее очевидные риски. Онколог Скандинавского Центра Здоровья Евгений Гордеев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как избыток витаминов, горячая пища и другие привычки могут повлиять на развитие болезни.

«Регулярное потребление подслащенных изделий или промышленных концентратов способно усиливать воспалительные реакции, провоцирующие злокачественные опухоли. Жареная или копченая пища содержит канцерогенные ингредиенты, одновременно нарушая метаболизм. Кроме того, синтетические консерванты вместе с усилителями вкуса нередко оказывают неблагоприятное влияние на клетки», — отметил он.

Некоторые витамины, такие как Е и С, могут быть полезны в умеренных количествах. Однако их чрезмерное потребление способно вызвать нежелательные последствия.

«Высокая концентрация витамина Е может способствовать развитию опухолей, а избыточное накопление витамина С — повысить токсическую нагрузку на печень. Кроме того, некоторые жирорастворимые витамины (А, D, К) в больших дозах могут оказывать негативное влияние на обмен веществ», — объяснил врач.

Помимо этого, горячая еда и напитки могут повредить слизистую пищевода, вызывая хроническое воспаление. Если она постоянно подвергается раздражению, риск онкологии увеличивается. Особенно это касается людей, которые часто пьют кипяток или употребляют острые блюда, вызывающие микроповреждения тканей.

«Неконтролируемый прием гормональных препаратов, включая анаболические стероиды и средства для гормонозаместительной терапии, может спровоцировать рост злокачественных новообразований. У мужчин, использующих тестостерон и гормоны роста, повышается риск рака репродуктивной системы и печени. У женщин длительный прием эстрогенов без контроля врача может привести к гормонозависимым опухолям», — добавил онколог.

Использование гормонов роста в качестве антивозрастных средств может нести скрытую опасность. Эти вещества ускоряют клеточное деление. Если в организме уже присутствуют предраковые клетки, их рост может усилиться. Некоторые исследования связывают длительное применение гормона роста с повышенным риском опухолей головного мозга. Особенно осторожными стоит быть с препаратами, обещающими «омоложение», так как их безопасность нередко остается недостаточно изученной.

«Отсутствие систематической нагрузки нередко ведет к ожирению, формирующему дополнительную угрозу развития опухолей в молочных железах, кишечнике либо почках. Продолжительное сидение ухудшает обмен веществ, усиливая злокачественные процессы», — заметил врач.

Некоторые чистящие и косметические средства содержат канцерогенные соединения, такие как хлор и формальдегид. Длительное воздействие этих веществ может увеличивать вероятность онкологических заболеваний. Кроме того, определенные компоненты в пластике и текстильных изделиях также могут содержать потенциально опасные соединения.

Эксперт подчеркивает, что понимание факторов риска и внимательное отношение к здоровью помогают снизить вероятность онкологических заболеваний. Среди ключевых мер профилактики: регулярные медицинские осмотры и скрининги; сбалансированное питание с высоким содержанием клетчатки и свежих продуктов; ограничение потребления обработанных и жареных продуктов; физическая активность не менее 150 минут в неделю; контроль уровня стресса и полноценный сон; использование солнцезащитных средств и отказ от соляриев.

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