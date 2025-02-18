Банда «котов-рэкетиров» принялась терроризировать рыбаков в Подмосковье

В Подмосковье заметили банду «котов-рэкетиров», которая терроризирует рыбаков, похищая у них улов. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели обнаружили банду котов в Богородском городском округе во время рейда по водоемам региона. Отмечается, что животные, не церемонясь с рыбаками, отбирали у них улов и тут же его поедали.

Если же рыбакам было нечем «откупиться» от «котов-рэкетиров», последние дожидались рядом, когда улов появится. Животные также «досматривали» вещи на предмет наличия рыбы.

Предварительно, в банде состоят около десяти котов. На видео попал момент, когда животные внимательно проверяли сумку мужчины.

До этого в Таиланде рыжего кота арестовали за воровство рыбы. На опубликованных кадрах видно, как он разрывает зубами пакет и убегает с добычей.

Ранее в МЧС рассказали о котах, белках и черепахах на службе в ведомстве.