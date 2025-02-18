Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банда «котов-рэкетиров» принялась терроризировать рыбаков в Подмосковье

В Подмосковье заметили банду котов, ворующих у рыбаков улов

В Подмосковье заметили банду «котов-рэкетиров», которая терроризирует рыбаков, похищая у них улов. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатели обнаружили банду котов в Богородском городском округе во время рейда по водоемам региона. Отмечается, что животные, не церемонясь с рыбаками, отбирали у них улов и тут же его поедали.

Если же рыбакам было нечем «откупиться» от «котов-рэкетиров», последние дожидались рядом, когда улов появится. Животные также «досматривали» вещи на предмет наличия рыбы.

Предварительно, в банде состоят около десяти котов. На видео попал момент, когда животные внимательно проверяли сумку мужчины.

До этого в Таиланде рыжего кота арестовали за воровство рыбы. На опубликованных кадрах видно, как он разрывает зубами пакет и убегает с добычей.

Ранее в МЧС рассказали о котах, белках и черепахах на службе в ведомстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами