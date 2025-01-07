В МЧС рассказали, сколько котов, белок и черепах служат в ведомстве

В МЧС России служат более 300 котов и собак

В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, есть также рыбки, черепахи и белки. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В МЧС рассказали, что ежедневно на службу с сотрудниками министерства заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который был так назван в память о тюменском коте-пожарном Семене. Изначально отряд был исключительно кошачьим, но со временем в нем стали появляться и другие животные.

«Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, а также помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

В декабре в День спасателя сотрудники МЧС наградили кота по кличке Толик, который «несет службу» в пожарной части № 89 в Юго-Восточном округе Москвы, званием — прапорщика внутренней службы.

Ранее кота арестовали в Таиланде за воровство рыбы.