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В Таиланде рыжего кота арестовали за воровство рыбы

В Таиланде арестовали кота за кражу рыбы

В Таиланде полиция арестовала кота, который украл рыбу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Рыжий кот стащил рыбу из припаркованного байка. На опубликованных кадрах видно, как кот разрывает зубами пакет и убегает с добычей. Полицейские вычислили усатого вора и доставили в отделение.

По данным издания The Smart Local Malaysia, рыжего продержали в участке непродолжительное время и отпустили на волю.

До этого на линию экстренных служб Москвы позвонила женщина — она вызвала спасателей, чтобы те помогли ей поместить в террариум выползшего оттуда питона. Женщина пояснила, что хотела покормить питомца дочери мышами, но все пошло не по плану, и рептилия оказалась на полу. Она поделилась, что не может вернуть животное на место, так как очень боится его. В то же время добавила, что еще больше боится за своего кота, который может приглянуться питону вместо мышей на обед.

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