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Российские школьники-хулиганы жестоко избили одноклассника по пути с занятий

В Кузбассе школьники-хулиганы жестоко избили одноклассника по пути с занятий
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Южный Кузбасс/VK

В Кузбассе компания школьников-хулиганов набросилась на одноклассника после занятий. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Южный Кузбасс».

Инцидент произошел в поселке городского типа Шерегеш. По словам матери пострадавшего, компания школьников-хулиганов в возрасте от 12 до 13 лет набросилась на ее сына и жестоко избила. Женщина рассказала, что дети пинали мальчика, били по лицу, прыгали у него на голове и снимали все на видео. Малолетнего спасла женщина, ставшая очевидицей нападения.

Также сельчанка сообщила, что это был не первый подобный инцидент — от рук агрессивной компании детей пострадали и другие. По ее словам, школа и родители хулиганов бездействуют. Полицейские также не могут повлиять на малолетних.

Случившемся заинтересовались в СУ СК России по региону. Следователи проводят доследственную проверку по уголовной статье о хулиганстве.

До этого в Ставрополе школьница напала на девушку и избила ее. Пострадавшая упала и получила травмы.

Ранее россиянин жестоко избил сотрудника ПВЗ, который поспорил с его женой.

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