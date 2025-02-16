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Школьница напала на девушку в российском городе и избила ее

В Ставрополе школьница напала на девушку и избила ее
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СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе подросток набросилась на девушку на улице и избила ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел 29 декабря 2024 года. Несовершеннолетняя напала на девушку и нанесла ей удары в область лица. Пострадавшая упала и получила травмы.

Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку по факту случившегося. Следователи устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

До этого агрессивный российский школьник внезапно напал на одноклассника и попал на видео. По словам отца пострадавшего мальчика, это не первый инцидент. Мужчина сообщил, что сотрудники гимназии не предпринимают мер по пресечению подобных случаев. Другие учащиеся рассказали, что нападавший ученик «бывает злым».

Ранее пассажира электрички жестоко избили в Подмосковье.

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