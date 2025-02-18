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Россиянин жестоко избил сотрудника ПВЗ, который поспорил с его женой

112: в Омске мужчина жестоко избил сотрудника ПВЗ, поспорившего с его женой

В Омске мужчина жестоко избил руками и ногами сотрудника ПВЗ, когда счел, что тот обидел его жену. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в ПВЗ интернет-магазина. Между 34-летним сотрудником и посетительницей произошел спор, после чего клиентка покинула помещение.

Через несколько минут в ПВЗ ворвался супруг недовольной посетительницы, который счел, что сотрудник обидел его жену. Агрессивный мужчина напал на работника и стал жестоко избивать его кулаками, а также пинать ногами. Отмечается, что помещение оказалось залито кровью. Закончив наносить побои, муж клиентки покинул помещение.

По факту инцидента провели проверку. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев лицом, имеющим судимость — мужчина уже привлекался к ответственности за нападение с оружием.

Ранее спор о национальной принадлежности закончился стрельбой в Подмосковье.

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