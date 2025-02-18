Пограничники Литвы не впустили в страну россиянина за вымпел войск ПВО РФ в кабине фуры

Россиянина с вымпелом ПВО РФ в кабине фуры не впустили в Литву

Литовские пограничники не впустили в страну 38-летнего гражданина РФ, потому что в кабине его фуры висел вымпел российских войск противовоздушной обороны. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики, ее цитирует ТАСС.

«‎Гражданину России, который демонстрировал запрещенную в Литве символику, выписаны административный штраф в размере 150 евро и отказ на въезд в Литву»‎, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что фуру остановили при въезде из Белоруссии, туда грузовик и вернулся. Отмечается, что на вымпеле была также изображена георгиевская ленточка, которую с 2022 года запретили демонстрировать в Литве.

18 февраля сообщалось, что МИД Латвии запретил въезд двойнику певца Юрия Шатунова Иону Ионицэ. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Ионицэ включили в Латвии в список нежелательных лиц и наложили запрет на въезд в страну на неопределенный срок.

В России Ион Ионице известен как «Юрий Шатунов из Молдовы». Согласно порталу Delfi, у Ионице также есть гражданство Румынии. Продюсер Андрей Разин представил артиста широкой публике в 2018 году, когда Шатунов был еще жив. Ионице начал свою карьеру в России, но впоследствии вернулся к себе на родину в Молдавию. За границей он продолжает зарабатывать как двойник солиста «Ласкового мая».

Ранее сообщалось, что дети Киркорова снова уехали из России.