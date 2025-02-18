Дети Киркорова снова уехали из России

Певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться в элитную школу в Дубае

fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дети Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин — снова отправились на учебу в дубайскую школу. Об этом сообщает издание «7дней.ru» со ссылкой на соцсети наследницы артиста.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что Алла-Виктория и Мартин вернулись в российскую школу после года обучения в ОАЭ. Утверждалось, что наследники Киркорова не смогли учиться за границей.

Однако, сообщает «7дней.ru», недавно Алла-Виктория сообщила о возобновлении обучения за рубежом.

«Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда [из России]» — написала 13-летняя девочка.

Киркорова также опубликовала снимки, сделанные во время учебы в дубайской международной школе-пансионе Swiss International Scientific School.

До этого СМИ также сообщали, что Киркоров отправил своих детей учиться в ОАЭ из-за буллинга в школе. Издание kp.ru сообщало, что Аллу-Викторию и Мартина стали травить ровесники из-за его участия в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Певец Филипп Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

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