Россиянам рассказали, как защитить подростков от новых схем мошенничества

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана «фейковый босс», в большей степени направленную на подростков. Они пытаются сыграть на их доверчивости и эмоциональной восприимчивости, поэтому важно их заранее защитить, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Когда ребенок получает звонок от «завуча» или «следователя», он испытывает сильное эмоциональное давление и реже подвергает сомнению поступающую информацию», — пояснил депутат.

Детей нужно обучать цифровой грамотности, рассказывать им о базовых принципах безопасности: никому не передавать коды доступа, не общаться с незнакомцами по телефону и не следовать их требованиям, какими бы они убедительными и неотложными они ни казались.

Также Немкин порекомендовал говорить с подростками на конкретных примерах мошенничества, чтобы обучить их распознаванию потенциальной опасности. Важно установить одно главное правило — при любом тревожном или странном звонке подросток должен обратиться к взрослым.

Депутат напомнил о важности применения двухфакторной аутентификации и контроля за подозрительной активностью ребенка в интернете, подчеркнув, что это вместе с просветительской работой — залог защиты от преступных схем.

Напомним, в МВД РФ сообщили, что мошенники начали обманывать подров, и просят сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после чего делают вид, что взломали аккаунт. Дальше школьника убеждают в необходимости «декларировать» все ценности, что есть дома, и показать их по видеосвязи «следователю». Затем дорогостоящие вещи и деньги просят передать курьеру.

Ранее блокадница отдала аферистам 13,2 млн рублей, испугавшись дела о финансировании ВСУ.