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Блокадница отдала аферистам 13,2 млн рублей, испугавшись дела о финансировании ВСУ

В Петербурге блокадница передала мошенникам более 13 млн рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Блокадница из Петербурга отдала аферистам более 13 миллионов рублей, поверив в историю о финансировании ВСУ. Об этом сообщает Baza.

Мошенники связались с 88-летней пенсионеркой под видом сотрудников провайдера и попросили назвать свои данные. Позже ей позвонили «сотрудники военной прокуратуры», по словам которых, кто-то пытался перевести деньги женщины на Украину.

Чтобы неизвестные не перевели все средства в другую страну, блокадница должна была «задекларировать» имеющиеся деньги. Для этого сначала к пенсионерке приехала девушка, но не забрала деньги. Вскоре за наличными приехал мужчина.

Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

«Всего блокадница передала аферистам 13,2 млн рублей», – сообщается в публикации.

Женщина отдала в том числе и валюту, которая хранилась дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее пожилой россиянин поверил «главному бухгалтеру» и лишился 6 млн рублей.

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