В МВД предупредили о мошеннической схеме, направленной на подростков

Мошенники под видом руководства школы звонят подросткам и вымогают деньги. О схеме аферистов, направленной на несовершеннолетних, рассказали в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве раскрыли схему, по которой работают аферисты. Подростку под видом завуча школы, где он учится, звонят злоумышленники и просят сообщить код для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», после делают вид, что взломали аккаунт. Дальше школьника убеждают в необходимости «декларировать» все ценности, что есть дома, и показать их по видеосвязи «следователю». Затем дорогостоящие вещи и деньги просят передать курьеру.

Накануне россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов. По информации МВД, речь идет об официальных письмах от ведомств, которые имитируют мошенники. В них говорится о просроченных платежах. В таких уведомлениях указывается конкретная сумма, а также содержится QR-код или ссылка для перехода к оплате. Оплату предлагают осуществлять через Систему быстрых платежей. Там также подчеркнули, что проверять штрафы следует через «Госуслуги» или Федеральную налоговую службу.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества.