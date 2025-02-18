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Медведев резко отреагировал на удар Киева по нефтеперекачивающей станции на Кубани

Медведев сравнил Киев с бешеным животным, укусившим хозяина, говоря об атаке НПС
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснодарскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская».

Он напомнил, что по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума проходит не только российская нефть, нефть в нем принадлежит в разных пропорциях разным компаниям, включая американские и европейские.

«Бешеное животное укусило хозяина... Несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки», — написал Медведев.

Он задался вопросом, для чего «лебезящему сальному животному», которое полностью зависит от «доброты своего хозяина», понадобилось атаковать своих «благодетелей». По мнению Медведева, это могло произойти из-за того, что США приостановили военную помощь Украине.

«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США», — сыронизировал замглавы Совета безопасности России.

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. Позже стало известно, что НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

Ранее депутат Слуцкий заявил, что атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» является местью и шантажом со стороны Киева.

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