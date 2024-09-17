На Кубани неизвестная пыталась украсть чужого ребенка из машины

В Краснодарском крае местная жительница пыталась вытащить из авто чужого ребенка — его мать ненадолго оставила несовершеннолетнего одного. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел 16 сентября рядом со зданием налоговой службы в Курганинске. По информации канала, женщина вела себя неадекватно, и прохожие обратили на нее внимание. Очевидцы отбили ребенка у незнакомки и вызвали экстренные службы. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они забрали женщину и передали ее сотрудникам полиции.

Подписчики канала выразили обеспокоенность случившимся и поинтересовались, как вышло, что ребенок остался в салоне авто без присмотра взрослых.

«Мама, не оставляйте ребенка в машине одного, даже если это секунда», «Не нужно оставлять несовершеннолетних без присмотра», «Женщина бросает своего ребенка без присмотра, а мы должны охранять?», — возмутились в комментариях к посту местные жители.

Кто-то из подписчиков предположил, что неизвестная хотела вызволить маленького ребенка из машины.

Ранее в Кемерово мужчина пытался увести из автобуса чужого ребенка.